Il difensore potrebbe diventare capitano rossonero

Sulla convocazione di Gabbia in Nazionale e la possibilità di indossare la fascia da capitano nel Milan, Tinti ha proseguito: "È pronto per queste cose, è un ragazzo maturo, è un esempio per tutti. È il primo ad arrivare al campo e l'ultimo ad andare via. Èun ragazzo top, è pronto a tutto", le parole dell'agente Tinti sul classe 1999, diventato una colonna del Diavolo di Paulo Fonseca.