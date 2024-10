Calciomercato Milan - Diavolo nuovamente interessato a Parisi — Parisi, ha commentato il 'CorSport', rappresenterebbe una soluzione ideale per il Milan che, da anni, prova a trovare un vice Theo di livello. Un possibile acquisto che, tanto per ragioni tecniche quanto per quelle economiche, potrebbe fare davvero al caso del Diavolo.

Il Milan, infatti, non avrebbe problemi a pagare lo stipendio di Parisi. Mentre, con il club presieduto da Rocco Commisso, si potrebbe raggiungere un compromesso sulla base del prestito per sei mesi con diritto di riscatto. O anche per un acquisto, subito, a titolo definitivo.

A Firenze sta giocando poco. Solo una volta titolare in campionato — Parisi sarebbe ideale per la questione delle liste per Serie A e Champions League in un Milan pieno di stranieri. Con la Fiorentina, in stagione, d'altronde sta anche trovando poco spazio: fin qui appena 351' in 6 partite disputate tra campionato e Conference League. È partito titolare solo nel 50% dei casi (una volta sola in Serie A).

L'accostamento al Milan è gradito, secondo il quotidiano romano, anche al giocatore, visionato da osservatori rossoneri in maniera continua, al 'Castellani', due stagioni fa. Il tempo per il matrimonio tra le parti, ora, potrebbe essere arrivato. Fodé Ballo-Touré e Filippo Terracciano, esperimenti rossoneri, non hanno mai convinto: ora, per il Diavolo, è tempo di puntare su una certezza come Parisi per riempire, con Theo, la fascia sinistra a dovere.