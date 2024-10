CALCIOMERCATO MILAN

La pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali sta per volgere al termine, in casa Milan si comincia concretamente a pensare alla prossima partita di Serie A contro l'Udinese, ma, nel frattempo, continuano a tenere banco anche i temi di calciomercato. Un classico, durante la sosta. Un'esigenza reale, per i rossoneri di Paulo Fonseca, che hanno iniziato la stagione 2024-2025 male e che, palesemente, necessitano di rinforzi nella sessione invernale e per la prossima estate. I dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono già al lavoro in tal senso.