Mattina piena di aggiornamenti importanti in casa Milan, con diversi movimenti per ricomporre l'organigramma tecnico e societario dopo il licenziamento di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. In panchina il duello è fra Mauricio Pochettino, CT degli Stati Uniti e Oliver Glasner, fresco d'addio al Crystal Palace. L'idea di Zlatan Ibrahimovic era quella di puntare sull'ex allenatore del Liverpool Arne Slot, recentemente esonerato dai 'Reds' in favore di Andoni Iraola, ma alcune indiscrezioni delle ultime ore vedono questa pista allontanarsi. Ha parlato anche Rafael Leao, ribadendo la sua volontà di lasciare il Milan e svelando alcuni dettagli sul suo futuro. Per quanto riguarda il candidato direttore tecnico Ralf Rangnick, è spuntata una deadline entro la quale è attesa una decisione finale. Lato mercato, arrivano ulteriori dettagli sul futuro di Mike Maignan, portiere francese e capitano del club rossonero. Ecco, di seguito, le migliori notizie sul Milan raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it nella mattina di oggi, venerdì 5 giugno 2026.