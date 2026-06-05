“Liberate il nostro Milan!”: spuntano manifesti “Wanted” contro Cardinale e Ibrahimović in tutta la città
Glasner vanta un curriculum internazionale di assoluto spessore. Ha conquistato l'Europa League con l'Eintracht Francoforte nel 2022. Negli ultimi due anni, ha arricchito la bacheca del Crystal Palace portando a casa tre trofei prestigiosi. Ovvero una F.A. Cup, un Community Shield e l'ultima Conference League. Si tratta di un profilo vincente che, attraverso il suo collaudato 3-4-2-1, predilige un calcio verticale, aggressivo e offensivo, distante dal possesso palla esasperato espresso da tecnici come Cesc Fàbregas. Ma certamente più d'impatto rispetto a quello visto recentemente a San Siro.
Il summit di Monaco di Baviera: 6 ore di colloquio con Cardinale—
Per stringere i tempi, martedì sera Gerry Cardinale, accompagnato da Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović (suoi uomini di fiducia all'interno del management di RedBird), ha incontrato Glasner a cena a Monaco di Baviera, in Germania. Un summit strategico durato ben 6 ore, utile per approfondire i dettagli tecnici e aumentare sensibilmente le percentuali di un suo approdo in rossonero. Senza tuttavia arrivare ancora a una fumata bianca definitiva.
Questo stop è dovuto alla filosofia di Glasner, il quale ama lavorare esclusivamente in club caratterizzati da progetti limpidi e idee programmatiche precise. Secondo il 'CorSport', l'allenatore austriaco avrebbe manifestato — in modo legittimo — qualche perplessità sulla reale possibilità di raggiungere grandi successi sotto l'attuale assetto societario del Milan.
Gli scenari futuri: il bivio di Glasner tra Milan e attesa—
Allo stesso tempo, la 'rosea' ha evidenziato come il Bayer Leverkusen, altro club fortemente interessato a mettere sotto contratto il tecnico austriaco, abbia rimosso la sua candidatura per la panchina. È di ieri, infatti, la notizia dell'ingaggio ufficiale di Carles Martínez, ex Tolosa.
Di conseguenza, per Glasner — non particolarmente attratto dalle sirene della Ligue 1 francese, da cui ha comunque ricevuto i primi segnali di interesse — le opzioni concrete sul tavolo rimangono due. La prima è accettare la proposta formale del Milan, qualora il club decidesse di affondare il colpo. La seconda è scegliere di attendere una panchina di prima fascia a stagione calcistica 2026-2027 già in corso.
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