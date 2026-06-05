Glasner vanta un curriculum internazionale di assoluto spessore. Ha conquistato l'Europa League con l'Eintracht Francoforte nel 2022. Negli ultimi due anni, ha arricchito la bacheca del Crystal Palace portando a casa tre trofei prestigiosi. Ovvero una F.A. Cup, un Community Shield e l'ultima Conference League. Si tratta di un profilo vincente che, attraverso il suo collaudato 3-4-2-1, predilige un calcio verticale, aggressivo e offensivo, distante dal possesso palla esasperato espresso da tecnici come Cesc Fàbregas. Ma certamente più d'impatto rispetto a quello visto recentemente a San Siro.

Il summit di Monaco di Baviera: 6 ore di colloquio con Cardinale — Per stringere i tempi, martedì sera Gerry Cardinale, accompagnato da Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović (suoi uomini di fiducia all'interno del management di RedBird), ha incontrato Glasner a cena a Monaco di Baviera, in Germania. Un summit strategico durato ben 6 ore, utile per approfondire i dettagli tecnici e aumentare sensibilmente le percentuali di un suo approdo in rossonero. Senza tuttavia arrivare ancora a una fumata bianca definitiva.

Questo stop è dovuto alla filosofia di Glasner, il quale ama lavorare esclusivamente in club caratterizzati da progetti limpidi e idee programmatiche precise. Secondo il 'CorSport', l'allenatore austriaco avrebbe manifestato — in modo legittimo — qualche perplessità sulla reale possibilità di raggiungere grandi successi sotto l'attuale assetto societario del Milan.

Gli scenari futuri: il bivio di Glasner tra Milan e attesa — Allo stesso tempo, la 'rosea' ha evidenziato come il Bayer Leverkusen, altro club fortemente interessato a mettere sotto contratto il tecnico austriaco, abbia rimosso la sua candidatura per la panchina. È di ieri, infatti, la notizia dell'ingaggio ufficiale di Carles Martínez, ex Tolosa.

Di conseguenza, per Glasner — non particolarmente attratto dalle sirene della Ligue 1 francese, da cui ha comunque ricevuto i primi segnali di interesse — le opzioni concrete sul tavolo rimangono due. La prima è accettare la proposta formale del Milan, qualora il club decidesse di affondare il colpo. La seconda è scegliere di attendere una panchina di prima fascia a stagione calcistica 2026-2027 già in corso.