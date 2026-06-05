“Liberate il nostro Milan!”: spuntano manifesti “Wanted” contro Cardinale e Ibrahimović in tutta la città
Il nocciolo della trattativa risiede nelle richieste del tecnico, che esige pieni poteri su tutta l'area sportiva. Questo approccio centralizzato ricalca fedelmente il celebre "Modello Red Bull" (già applicato con successo a Lipsia e Salisburgo), un sistema basato sulla verticalizzazione delle decisioni che storicamente esclude figure dirigenziali intermedie. Il suo progetto di ristrutturazione prevede il controllo totale su:
Un punto non negoziabile per Rangnick è l'assenza di interferenze da parte di altri dirigenti all'interno dell'area tecnica della società.
Il bivio di Gerry Cardinale e l'impatto sul progetto Milan Futuro—
L'approvazione del "pacchetto Rangnick" rappresenta per il Milan un passo dal forte impatto economico e strutturale. Accettare la filosofia del manager tedesco significa assumersi un impegno notevole sia in termini di investimenti finanziari, sia di organico da mettere sotto contratto, modificando l'attuale monte ingaggi societario dedicato alla dirigenza.
In queste ore cruciali, il proprietario di RedBird Gerry Cardinale sta valutando attentamente se imboccare o meno questa strada. La decisione è complessa e tocca un nervo scoperto: figure dirigenziali di spicco come Vincenzo Vergine (responsabile del settore giovanile) e Jovan Kirovski sono già operative nella programmazione a lungo termine del vivaio rossonero e nello sviluppo strategico del progetto Milan Futuro. L'innesto del manager tedesco azzererebbe di fatto i piani triennali già deliberati dalla divisione sportiva attuale.
Matrimonio o rottura definitiva? Il weekend della verità—
Si prospetta un fine settimana di attesa e profonda riflessione all'interno dell'ambiente rossonero. Nei prossimi giorni si capirà se il Diavolo – a sei anni di distanza dal primo storico 'flirt' risalente all'era Zvonimir Boban-Paolo Maldini – abbraccerà definitivamente la filosofia calcistica di Rangnick o se, per la seconda volta, questo matrimonio proprio non s'avrà da fare.
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