L'approvazione del "pacchetto Rangnick" rappresenta per il Milan un passo dal forte impatto economico e strutturale. Accettare la filosofia del manager tedesco significa assumersi un impegno notevole sia in termini di investimenti finanziari, sia di organico da mettere sotto contratto, modificando l'attuale monte ingaggi societario dedicato alla dirigenza.

In queste ore cruciali, il proprietario di RedBird Gerry Cardinale sta valutando attentamente se imboccare o meno questa strada. La decisione è complessa e tocca un nervo scoperto: figure dirigenziali di spicco come Vincenzo Vergine (responsabile del settore giovanile) e Jovan Kirovski sono già operative nella programmazione a lungo termine del vivaio rossonero e nello sviluppo strategico del progetto Milan Futuro. L'innesto del manager tedesco azzererebbe di fatto i piani triennali già deliberati dalla divisione sportiva attuale.