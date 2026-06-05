Il futuro tecnico del Milan si trova davanti a un bivio strategico e societario senza precedenti. Le grandi manovre per individuare il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera hanno delineato una netta spaccatura interna, con due visioni calcistiche e gestionali diametralmente opposte che si contendono la guida del club di Via Aldo Rossi.