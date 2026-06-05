Il casting internazionale avviato da Gerry Cardinale (managing partner di RedBird e proprietario del Milan) e dai suoi uomini di fiducia, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović, per la panchina del Diavolo in vista della stagione 2026-2027 registra un improvviso colpo di scena. Quella che sembrava una delle piste più affascinanti e concrete delle ultime ore è ufficialmente tramontata. Restringendo di fatto la corsa a due soli candidati principali.