Nonostante il forte interesse del Milan, Slot ha scelto di declinare l'offerta. Reduce dall'esonero al Liverpool – dove ha comunque lasciato il segno conquistando la Premier League nel 2025 – il tecnico olandese non si sente pronto a sposare immediatamente un nuovo progetto tecnico. La sua volontà è quella di prendersi un periodo di riflessione per ponderare con assoluta lucidità la prossima tappa della sua carriera, escludendo così un arrivo a Milano.
Casting Milan: si riduce la corsa alla panchina—
Con il definitivo passo indietro di Arne Slot, la strategia societaria del Milan torna a spaccarsi nettamente in due, riproponendo il dualismo interno tra le diverse correnti dirigenziali. Al momento, la successione a Massimiliano Allegri vede in ballottaggio due soli profili:
La decisione finale della proprietà RedBird definirà non solo la guida tecnica della squadra, ma anche l'assetto geopolitico e di potere all'interno del club per i prossimi anni.
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