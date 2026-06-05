La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i traumatici licenziamenti del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri rischiano di scatenare un vero e proprio effetto domino sul calciomercato del Milan. Dopo le prime uscite pubbliche di Rafael Leão, i fari sono adesso puntati sulla situazione di Mike Maignan, il cui futuro in rossonero non appare più così solido.