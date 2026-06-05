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Milan, si apre il caso Maignan: il retroscena sul contratto e la paura dello spogliatoio

Mike Maignan, portiere AC Milan, potrebbe andare via dai rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Mike Maignan riflette sul futuro al Milan dopo il licenziamento di Massimiliano Allegri e il caos societario. Gli agenti sondano il calciomercato, ma il contratto fino al 2031 complica i piani del portiere. Tutte le ultime notizie
Daniele Triolo Redattore 

La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i traumatici licenziamenti del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri rischiano di scatenare un vero e proprio effetto domino sul calciomercato del Milan. Dopo le prime uscite pubbliche di Rafael Leão, i fari sono adesso puntati sulla situazione di Mike Maignan, il cui futuro in rossonero non appare più così solido.

Il paradosso del rinnovo fino al 2031

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La situazione del portiere francese è complessa e per certi versi paradossale. Solo pochi mesi fa, il 31 gennaio 2026, Maignan aveva siglato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, ponendo fine a una lunghissima e laboriosa trattativa.

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A convincere il numero uno francese a legarsi a lungo termine al club di Via Aldo Rossi era stato l'eccezionale feeling tecnico e umano instaurato con l'allenatore Allegri e con il preparatore dei portieri Claudio Filippi. Con la rivoluzione societaria in atto, però, nessuno dei due farà più parte del Milan 2026-2027. Privando così il portiere dei suoi principali punti di riferimento quotidiani.

Le paure dello spogliatoio e il ruolo degli agenti

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maignan – che compirà 31 anni il prossimo 3 luglio – sarebbe fortemente preoccupato per la netta involuzione e per lo stato di totale incertezza che sta divorando l'ambiente milanista. Questa forte inquietudine non colpirebbe solo la tifoseria, ma starebbe condizionando l'intero gruppo squadra.

Per questo motivo, l'entourage del portiere ha iniziato a guardarsi intorno per valutare le reali alternative sul mercato. Le opzioni concrete rimangono tuttavia limitate da fattori strutturali ben precisi.

  • Lunghezza contrattuale: il vincolo quinquennale firmato a gennaio garantisce al Milan una forza contrattuale enorme in sede di trattativa.

  • Ingaggio elevato: lo stipendio attuale da 5 milioni di euro netti più 2 di bonus a stagione restringe la cerchia dei club acquirenti a pochissime big europee.

    • La tentazione Chelsea e il nodo delle coppe europee

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    Già dodici mesi fa, prima del Mondiale per Club, il Chelsea aveva effettuato un sondaggio molto concreto per Maignan. I Blues potrebbero tornare alla carica nella sessione estiva. Ma la pista londinese si scontra con una contraddizione sportiva evidente: il Chelsea ha chiuso la stagione fuori da tutte le competizioni europee.

    Resta da capire se il capitano rossonero accetterebbe il trasferimento in un club ambizioso in un campionato ricco come la Premier League. Ma attualmente escluso dall'Europa. Oppure, se sceglierà di attendere gli sviluppi del nuovo progetto tecnico di RedBird.

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