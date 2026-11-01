La mattina di oggi, domenica 1° novembre 2026, si apre all'insegna dei grandiosi festeggiamenti per il mondo rossonero dopo il trionfo nel derby di Milano. Le Top News pubblicate su PianetaMilan.it tracciano il bilancio del netto 3-1 rifilato all'Inter di Cristian Chivu da parte del Milan guidato da Rúben Amorim in Serie A. Dal commento del Corriere della Sera alle pagelle de La Gazzetta dello Sport, passando per le lacrime e gli annunci societari di Gerry Cardinale a TeleLombardia, fino alle clamorose rivelazioni di calciomercato firmate da Gianluca Di Marzio su Gonçalo Inácio e Francesco Camarda per gennaio 2027, la sponda rossonera del Naviglio vive un momento di totale estasi.

L'analisi del CorSera e i voti della Gazzetta dello Sport

Le voci dei protagonisti: Amorim, Moreira e l'esclusiva di Modrić

Cardinale emozionato "lancia" Markus Krösche

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Calciomercato Milan: il punto di Di Marzio per gennaio 2027

Il day-after della stracittadina celebrato su PianetaMilan.it parte dall'approfondita analisi del Corriere della Sera, che parla apertamente difin dai primi minuti. Un dominio assoluto certificato anche dalle pagelle de La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea,. Accanto a loro, menzioni d'onore e voti altissimi per i soliti trascinatori di questo avvio di stagione: l'eterno Luka Modrić, l'implacabile Christian Pulisic e l'incursore Adrien Rabiot, questi ultimi due autori dei gol che hanno steso i nerazzurri nel primo tempo insieme a Moreira.Nel post-partita hanno parlato i grandi artefici della serata. Mister Rúben Amorim ha manifestato, mentre l'eroe della serata Diego Moreira ha celebrato la sua prima gemma in carriera su calcio di punizione. Di grandissimo spessore sono state le dichiarazioni rilasciate da Luka Modrić ai microfoni della CBS. Il fuoriclasse croato, ribadendo la sua totale fiducia nel progetto tecnico e la voglia di guidare i compagni più giovani verso palcoscenici sempre più prestigiosi.La festa del Milan si è spostata rapidamente dal campo alla dirigenza. Il numero uno del fondo RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive a TeleLombardia. Raggiante e visibilmente emozionato fino alle lacrime per l'esito del derby, il patron. Il numero uno del club ha infatti confermato il prossimo arrivo del dirigente tedesco Markus Krösche, uomo scelto per assumere il ruolo di 'Head of Football' a partire dal 1° dicembre, con l'obiettivo di rendere la società ancora più solida e competitiva.Infine, lo sguardo di PianetaMilan.it si proietta già verso la sessione invernale dei trasferimenti del gennaio 2027 grazie alle. Con l'ingresso operativo di Krösche, il Milan cercherà con insistenza un difensore centrale, identificando il perfetto rinforzo in Gonçalo Inácio, capitano dello Sporting Lisbona e fedelissimo di mister Amorim. Grandi manovre previste anche nel reparto offensivo: il classe 2008 Francesco Camarda, complice il pochissimo spazio trovato in Prima Squadra dietro a Gonçalo Ramos, potrebbe infatti partire in prestito secco per giocare con maggiore continuità, costringendo il club rossonero a tornare sul mercato per individuare una nuova punta di spessore.