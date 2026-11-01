Luka Modrić, centrocampista rossonero, ha parlato alla 'CBS' al termine del derby Milan-Inter, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, vinta 3-1 dal Diavolo di Rúben Amorim grazie ai gol di Christian Pulisic (4'), Adrien Rabiot (10') e Diego Moreira (43'). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter 3-1, così Modrić nel post-partita della 'CBS'

Sul derby: "Una vittoria incredibile, una prestazione incredibile fin dal primo minuto. Credo che questa sia stata forse la nostra migliore partita della stagione. Nel complesso, abbiamo meritato la vittoria e siamo davvero contenti dopo il risultato deludente di metà settimana contro il Bologna".

Su come si è ripreso il Milan dopo il k.o. contro il Bologna: "Bisogna essere positivi. Non ci si può lamentare troppo dell'ultima partita perché si sa che quella successiva è vicina. È una partita importante e non c'è occasione migliore per mettersi alla prova contro l'Inter, e noi l'abbiamo fatto. Purtroppo, se vogliamo fare qualcosa di importante, non possiamo permetterci di perdere partite come quella contro il Bologna".

Su come procede il percorso di crescita del Milan: "Stiamo crescendo come squadra, ci sono nuove idee di gioco. A volte ci saranno alti e bassi, ma dobbiamo cercare di ridurre al minimo questi ultimi se vogliamo vincere dei titoli".

Su cosa pensa dell'atmosfera che c'era a 'San Siro' per il derby: "È stata incredibile. Da quando sono arrivato qui, l'atmosfera è sempre stata fantastica, in ogni partita, ma soprattutto in partite come i derby. Stasera, fin dal riscaldamento, sono stati incredibili e questo tipo di atmosfera ti aiuta a vincere ancora di più".

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: "Sto bene al Milan, qui mi sento amato e apprezzato. Ho parlato con il club e con il nuovo allenatore e sono voluto restare perché sto bene qui, amo questo gioco e mi diverto. Sono rimasto per aiutare la squadra e i più giovani a crescere".