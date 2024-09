Milan, Jovic fatto fuori dalla lista Champions: Fonseca smentisce Furlani?

Nella serata di ieri, martedì 3 settembre, Paulo Fonseca ha preso una decisione, comunicando definitivamente la lista Champions del Milan , di cui vi abbiamo già dato conto ( QUI LA NOSTRA NEWS ). I rossoneri, infatti, scenderanno in campo martedì 17 settembre , alle ore 21:00 allo stadio San Siro , per l'esordio contro il Liverpool . Un match che già può dire moltissimo delle ambizioni europee del Diavolo, chiamato subito alla sfida contro un'avversaria di prima fascia come i 'Reds' del neo tecnico Arne Slot . E, come di consueto, in vista del debutto, le squadra sono tenute a presentare l'elenco dei giocatori convocabili per tutte le partite.

La notizia, per la verità, era anche nell'aria, ma ora è giunta l'ufficialità. Nella lista Champions presentata dal club rossonero sono presenti tutti i componenti della prima squadra, tranne alcune eccezioni. In primis i due giocatori fuori dal progetto tecnico, Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. A cui si aggiunge Alex Jimenez, che ancora non ha raggiunto i requisiti per essere considerato come un calciatore 'cresciuto nel Settore Giovanile'. A stridere maggiormente, però, è l'assenza di Luka Jovic. E la premessa doverosa da fare in questo caso è che non si possono fare ragionamenti su una esclusione diversa al posto del serbo, perché non avrebbe avuto senso.