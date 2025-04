DS Milan, Tare il prescelto: l'esperto conferma e rilancia. E su Sartori ...

Continua la caccia al DS da parte del Milan, con il favorito che, secondo le ultime indiscrezioni e le conferme dell'esperto, sarebbe Igli Tare. Accantonata la pista che poteva portare a Fabio Paratici (qui la nostra posizione in merito), il club rossonero si è immediatamente fiondato alla ricerca di un altro profilo. Diversi i nomi in lista, per la verità sempre i soliti circolati nelle ultime settimane. In questi giorni, però, c'è stata una scrematura piuttosto netta che ha portato a due nomi, sostenuti dai due filoni all'interno del club. Da una parte Giorgio Furlani vorrebbe Tony D'Amico, dall'altra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale spingono per l'ex Lazio, che era già stato la loro prima scelta.