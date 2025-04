Milan, cambiano le gerarchie in attacco? Sale Jovic, bene Abraham. E Gimenez...

Dunque, chi manca alla conta? Santiago Gimenez. Il centravanti messicano ha certamente deluso finora, ma non è da dimenticare un fattore molto importante. Il campionato italiano non è quello olandese, i ritmi sono diversi, le filosofie opposte e le difese non lasciano poi così tanti spazi. Gimenez fatica a trovare la quadra giusta e alcuni gol sbagliati, o rigori come quello a Napoli, non favoriscono il momento. Il Milan non può mettere in discussione le qualità del giocatore, sia per quel poco che ha mostrato finora e sia per l'investimento fatto in estate. Del futuro si parlerà fra qualche mese, ma intanto la gerarchia dell'attacco rossonero sembra abbastanza chiara.