DS Milan, Furlani ha scelto Tare: incontro in vista. Ecco quando

Il Milan è ancora a caccia del nuovo DS e avrebbe previsto un incontro con Igli Tare . Negli ultimi giorni, infatti, sarebbe sfumata la pista legata a Fabio Paratici , di cui effettivamente non si parla da un po', dopo che era stato il primo nome in cima alla lista. Gli altri profili sondati, ossia Giovanni Sartori , Tony D'Amico e Giovanni Manna , non sono piste percorribili al momento. C'è infatti chi ha declinato la risposta, ma in generale sono tutti legati ad un altro club da contratti lunghi ed importanti. Il che rende molto complicata la trattativa, dovendo contemplare una terza parte.

DS Milan, Tare in pole position: incontro fissato. Ecco tutti i dettagli

Le ultime notizie in merito le ha fornite Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferito al momento sarebbe Igli Tare l'indiziato numero uno. Il Milan avrebbe in programma un incontro con l'ex Lazio, previsto per la prossima settimana, anche se non è ancora chiaro il giorno. Questa indiscrezione, tra l'altro, confermerebbe le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni secondo cui il dirigente albanese non sarebbe stato recentemente contattato.