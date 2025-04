Milan, senti Ghisolfi: “Saelemaekers? Stiamo bene insieme e vogliamo …”

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Alexis Saelemaekers, in prestito dal Milan

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dall'inizio del derby contro la Lazio, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Alexis Saelemaekers, arrivato in prestito dal Milan al termine della passata sessione estiva di calciomercato. A suo dire i giallorossi vorrebbero tenerlo dal momento in cui lui si trova bene nel club. Ecco, dunque, le sue parole.