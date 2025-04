Calciomercato Milan, Saelemaekers potrebbe andare in Premier League? Interesse concreto del Nottingham Forest. Ecco il piano della Roma

Il Milan , come scrive Calciomercato.com, valuterebbe Alexis Saelemaekers sui 23/25 milioni di euro . Sulle tracce dell'esterno belga ci sarebbe il Nottingham Forest che sarebbe pronto a soddisfare le richieste rossonere. Un interesse vero, con i contatti che sarebbero avviati già da qualche settimana . Il giocatore, dal canto suo, vorrebbe restare alla Roma dove si è trovato benissimo. Quale è il piano e la speranza dei giallorossi?

Il club giallorosso, continua il sito specializzato, non potrebbe permettersi follie. Ghisolfi, dirigente della Roma, spererebbe nella carta Abraham: il Milan non sembrerebbe orientato a riscattare l'inglese, ma il finale di stagione di Tammy potrebbe fare cambiare idea al club rossonero. Il piano della Roma resterebbe sempre lo stesso: confermare l'accordo verbale inziale che prevederebbe uno scambio quasi alla pari tra Saelemaekers e Abraham. Vedremo quali saranno i piani del Milan sul calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, la svolta per Theo Hernandez? Con la difesa a tre può brillare: i motivi>>>