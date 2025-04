Milan, perché non farlo prima? La gestione di Camarda e una crescita esponente

In questo contesto, Camarda brilla eccome, perché in un campionato come quello della Serie C può imparare e, soprattutto, sbagliare. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che l'ambizioso progetto del Milan Futuro fu creato ad hoc per coltivare il talento di questi giovani talenti: da Camarda, appunto, a Vos, Liberali e Zeroli. Seppur a distanza di mesi, purtroppo, il Milan Futuro può finalmente godere di un processo di crescita chiaro, sperando che il percorso possa continuare in Serie C anche durante la prossima stagione.