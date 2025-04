Milan, weekend da urlo! Hanno vinto tutti, dall’U18 alla prima squadra

Non solo, perché scendendo di categoria nella giornata di domenica 13 aprile il Milan Futuro di Massimo Oddo ha centrato il successo interno contro la temibile Ternana, seconda in classifica. E poi l'Under 18 ha vinto in trasferta contro la Sampdoria, l'Under 17 si è portata a casa il bottino pieno contro il Sudtirol e lo stesso hanno fatto Under 16, Under 15 ed Under 14 rispettivamente contro le due formazioni del Brescia e il Torino. All'appello manca solo la Primavera Femminile, che ha comunque pareggiato 2-2 contro l'Inter nel derby. E, come detto, siamo in attesa della Primavera.