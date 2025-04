Premier League, Liverpool a un passo dal titolo. Slot: “Bastano due vittorie”

Intervistato dopo la vittoria last minute contro il West Ham, Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato così delle possibilità, sempre più grandi, di vincere la Premier League: "Nel primo tempo abbiamo giocato davvero bene, buon ritmo e buoni movimenti: forse avremmo dovuto segnare il raddoppio. Nel secondo tempo è stata soprattutto la partita di Alisson. Avrebbero potuto segnare due o tre gol in due o tre momenti, come la settimana scorsa quando il Fulham ha segnato tre gol in 15 minuti. Oggi siamo stati fortunati che Alisson abbia parato un paio di volte molto bene. Il modo in cui abbiamo subito gol è stato una grande delusione, ma i ragazzi hanno dimostrato di essere in questa posizione. Con questa mentalità, abbiamo vinto 2-1".