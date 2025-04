Sala spiazza: “San Siro non verrà ceduto? C’è pronto San Donato …”

Sulle richieste del fronte del no: "La questione è chiara: alla fine, al di là del valore di stadio e aree, qual è l'istanza che muove chi è contrario a quest'operazione? Che San Siro rimanga in mano pubblica? Io non credo che per i milanesi, per Milano, per i tifosi sia un bene andare a San Donato".