Atalanta, De Roon: “Grande vittoria, ora devono rincorrere le altre”

Intervenuto in conferenza stampa, Marten De Roon, giocatore dell'Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria in campionato contro il Bologna: "Finalmente sono qui dopo una vittoria, siamo partiti molto forte, l'intensità che abbiamo messo in campo oggi...il primo tempo è stato superiore rispetto a quanto fatto a Bologna, ci ha portato fiducia, abbiamo fatto una partita di livello contro una squadra molto forte. Abbiamo lavorato tanto come sempre, l'aspetto mentale è stato fondamentale, ci siamo detti che non possiamo sparire rispetto quello che abbiamo fatto in 3-4 mesi"