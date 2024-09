Milan, è guerra con Origi e Ballo-Touré: società arrabbiata per …

Se in questa sessione di calciomercato il Milan aveva intenzione di liberarsi di due giocatori in particolare questi sono senza ombra di dubbio Divock Origi e Fodé Ballo-Touré. I due, esattamente come un anno fa con Stefano Pioli in panchina, sono stati messi fuori rosa fin da subito da Paulo Fonseca. Lasciati ai margini del progetto non sono partiti con la squadra negli USA e sono stati costretti ad allenarsi da soli a Milanello. Il fatto, poi, che i due non abbiano trovato squadra in queste settimane, non ha fatto altro che peggiorare le cose con il club rossonero. Le ultime in merito le ha fornite 'La Gazzetta dello Sport', nella sua edizione online.