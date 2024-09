Nell'ultima sessione estiva di calciomercato si era parlato dell'interesse da parte del Barcellona del presidente Joan Laporta per Rafael Leao, attaccante del Milan. La sua cessione, però, è sempre stata fuori discussione, come affermato dallo stesso Giorgio Furlani esplicitamente. Questo nonostante si rincorressero le voci su una sua possibile apertura al trasferimento e, soprattutto, sulla volontà dei blaugrana di provarci in ogni modo. In ogni caso, alla fine, non si è fatto nulla anche per le difficoltà economiche e finanziarie in cui tutt'ora versa la società catalana.