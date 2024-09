Il Milan avrebbe messo gli occhi su uno dei migliori talenti d'Europa in quest'ultima sessione di calciomercato, anche se la scelta del ragazzo non sorride al club rossonero. Come noto, infatti, la dirigenza negli ultimi anni ha prestato molta attenzione al Settore Giovanile, con innesti mirati e soprattutto di grande prospettiva. Non è certo un caso se nella scorsa stagione la Primavera dell'allora tecnico Ignazio Abate ha raggiunto la finale di Youth League.