Milan, perché Ibra serve così tanto? Leao e il rapporto con le critiche

Ibra serve così tanto?

Diventa così lecito chiedersi come mai Ibrahimovic serva così tanto. I più critici, infatti, vedono lo svedese come una specie di istruttore che placa gli animi dei suoi studenti. Purtroppo, però, nel nostro caso parliamo di una squadra di calcio e di ragazzi che non hanno certamente 12 anni. Non sappiamo se Leao e Theo Hernandez avrebbero comunque agito in quel modo in presenza di Ibrahimovic, ma siamo certi che lo svedese garantisca una certa salvaguardia per lo spogliatoio.