Desailly: “Joao Felix? Grande talento, ma deve giocare in una squadra che…”

Su Joao Felix: "Un ragazzo di grande talento, senza dubbio. Ma non ha ancora trovato la sua realtà: è stato al Chelsea, all’Atletico Madrid, ora al Milan, senza fare grandi numeri e senza lasciare un forte ricordo. In questo momento della carriera avrebbe bisogno di un club con una filosofia ben definita, come potrebbe essere il Paris Saint-Germain, per esempio. Una squadra con un’identità, che lo possa mettere al centro del proprio progetto e a suo agio in modo da poter sprigionare il suo potenziale, che ancora non abbiamo visto. Quello che gli manca non è la tecnica quanto il carattere, non mi pare un leader. In questo momento non è ciò che serve al Milan, non ha la forza mentale per risollevare i rossoneri. Ma vale anche il contrario".