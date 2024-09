Nella giornata odierna era attesa la lista Champions da parte del Milan, con le scelte di Paulo Fonseca in vista dei prossimi impegni nella massima competizione europea. A tal proposito, proprio in questi minuti è arrivata l'ufficializzazione dei nomi scelti. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nell'elenco mancano solamente due calciatori di prima fascia. Innanzitutto Luka Jovic, anche se la sua assenza era praticamente certa. E poi Alex Jimenez, che non ha ancora maturato i requisiti per essere considerato come 'cresciuto nel Settore Giovanile'. La scelta è ricaduta quindi su Filippo Terracciano. Ecco, dunque, la lista completa.