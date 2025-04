Alvaro Morata potrebbe essere riscattato dal Galatasaray e nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni in merito al possibile ricavo del Milan . Lo stesso attaccante spagnolo qualche settimana fa si era esposto in modo piuttosto netto sul proprio futuro: "Mi piacerebbe restare a lungo al Galatasaray, ma devono anche volere che io rimanga. Qui sono molto felice, mi trattano molto bene e con affetto. Al momento ho un contratto fino al prossimo gennaio. Mi sono adattato bene, ma ho anche un contratto con il Milan". Dichiarazioni che non lasciano spazio all'interpretazione.

Calciomercato Milan, Morata verrà riscattato: ecco il ricavo dei rossoneri

Le ultime notizie in merito le ha fornite il portale turco 'Tavsim'. Secondo quanto riferito, infatti, Alvaro Morata e la moglie Alice Campello si starebbero trovando molto bene in Turchia e starebbero bene ad Istanbul. Per questo al momento non vorrebbero prendere in considerazione altre destinazioni. Ma quanto guadagnerebbe il Milan in caso di riscatto del Galatasaray? Se questo avverrà entro gennaio 2026 è fissato a 8 milioni di euro, che diventerebbero 9 in caso di riscatto entro giugno 2026. Cifre comunque importanti, che permetterebbero ai rossoneri di mettere da parte un bel gruzzoletto.