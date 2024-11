Milan, Balzaretti: “La difesa deve crescere a livello di attenzione”

La disamina dell'ex difensore

"Quando Zappa è andato un paio di volte a colpire nel primo tempo e nel secondo, è perché Theo è stato anche impegnato da Zortea o Piccoli. Per cui si crea comunque l'inferiorità numerica su quel lato, perché quando la palla è sul tuo lato cosa fa il Milan? Scala con Reijnders. Quando la palla però gira e va dall'altra parte, diventa un centrocampo a 2. Quindi, quella zona di campo viene lasciata più sguarnita. E se c'è Zappa più un esterno, giocano in due su quel lato lì, è ovvio che hanno una superiorità numerica gli avversari. Se non difendo ho inferiorità in quel lato. Così come quando attacco, se perdo palla, ed il terzino mio è fuori, come successo sul gol, è chiaro che poi ho una superiorità numerica, o una parità numerica dove mi posso permettere di avere Leao in campo aperto che gioca, che punta. La difesa del Milan deve assolutamente crescere, proprio a livello di attenzione, di concentrazione".LEGGI ANCHE: Milan, Deschamps lancia l'allarme: c'è da preoccuparsi per Theo Hernandez?