Compleanno Cardinale, i tifosi si scatenano sui social: “Uno squalo della finanza”

Quest'oggi, 8 maggio 2025, non è un giorno importante per Sandro Tonali e Franco Baresi, ma anche per Gerry Cardinale. Il proprietario di RedBird, infatti, festeggia il suo compleanno e compie 58 anni. Seppur, almeno finora, il Milan non ha ancora condiviso alcun augurio attraverso i propri canali, ci hanno pensato i tifosi rossoneri, approfittandone per esternare tutto il loro dissenso per il momento che vive il club.