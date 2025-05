Calciomercato Milan, contatto con il Bologna: ecco tutti i nomi in ballo

In occasione della sfida di Serie A Milan e Bologna avranno un contatto diretto: ecco i nomi in ballo in vista del prossimo calciomercato

Fabio Barera Redattore 8 maggio 2025 (modifica il 8 maggio 2025 | 18:01)

Nella giornata di domani, venerdì 9 maggio, Bologna e Milan avranno un contatto diretto allo stadio 'San Siro'. I rossoneri, infatti, affronteranno i felsinei nella sfida valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A, qualche giorno prima rispetto alla prossima finale di Coppa Italia che per il Diavolo potrebbe valere il secondo trofeo della stagione. Sicuramente potrebbe essere un'occasione per i due club per parlare del futuro di Tommaso Pobega, con il riscatto fissato dalla società di via Aldo Rossi che sarebbe fissato a 12 milioni di euro. Il mediano, però, potrebbe non essere l'unico nome sul taccuino.

Calciomercato Milan, non solo Orsolini: contatto con il Bologna per due sorprese — Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe anche interessato a Vincenzo Italiano come allenatore della prossima stagione per il post Sérgio Conceicao. Tra i giocatori, invece, i rossoneri apprezzerebbero molto Riccardo Orsolini, già seguito nel corso della sessione invernale di trattative. A questi nomi se ne aggiungono altri due meno in vista, che però Geoffrey Moncada starebbe osservando con particolare attenzione. Trattasi di John Lucumì e Sam Bekuema.