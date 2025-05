Milan, Pedullà punge la società: “Non vi hanno ancora fatto i disegnini?”

"La pista Premier per Gigio porta direttamente a Manchester sponda City, da quelle parti c’è Pep che è un estimatore vero di Gigio, non sarebbe un problema accontentare Donnarumma e i francesi, ma molte cose sono collegate al destino di Ederson corteggiato da club arabi. Va detto che anche il Bayern ha sondato per programmare un futuro luminoso, non si capisce cosa debba fare di più un portiere per avere la blindatura che merita. Nella stessa situazione è Maignan che sta ancora aspettando una svolta che dovrebbe appartenere alla normalità delle cose. Se pensi di perdere uno come Mike per trovarne uno anche più bravo, non ti hanno ancora fatto i disegnini per spiegarti come vanno le cose del calcio".