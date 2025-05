Milan, contro il Bologna sarà turnover? Rinnovo Maignan, manca la firma ma...

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, giovedì 8 maggio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo al rush finale della stagione 2024-2025 e ci siamo messi alle spalle la sfida contro il Genoa. Dal possibile turnover in vista della sfida di campionato contro il Bologna al rinnovo di Mike Maignan. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.