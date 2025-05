Dalla Vite: “Milan confusionario ma fa paura. Il Bologna, se sta bene, può farcela”

Sulla gestione delle forze: "C'è da fare un dosaggio delle squadre da mettere venerdì e il 14. Italiano dovrà essere bravo a usare il bilancino del farmacista. Magari qualche minuto a Ndoye e Holm, forse far riposare Odgaard che si trascina una condizione non perfetta, aumentare i carichi di minutaggio a Castro. Se c'è una formazione ideale che possa giocare in Coppa Italia bisognerà fare qualche tara su venerdì. Va preparata la doppia partita in maniera mentale, poi dosare i minutaggi e le capacità possibili di ognuno senza sottovalutare l'impegno di campionato".