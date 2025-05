Inter, Bastoni stuzzica il Milan sui derby: e quello Scudetto conquistato …

Inter, Bastoni pungola il Milan: "Che bello vincere lo Scudetto in casa loro"

Sul derby: "La stragrande maggioranza delle volte si gioca per qualcosa di importante. Ci è capitato ultimamente di giocare per il passaggio del turno in Coppa Italia, per il passaggio del turno in Champions. Poco meno di un anno fa vincevamo lo scudetto in casa del Milan, quindi a maggior ragione in quei casi diventa ancora più bello, più stimolante. Con il derby tu hai la responsabilità degli umori di un sacco di persone, la settimana successiva dipende dal risultato di quella partita, assolutamente sì, però è una cosa che gasa".