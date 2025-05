David Beckham, ex calciatore del Milan, è intervenuto nel corso di una trasmissione su 'CBS Sports Golazo', inerente alla Champions League, soffermandosi in modo particolare su Paolo Maldini. L'inglese prima lo ha definito come il miglior difensore mai visto in vita sua, un leader incredibile e in grado di leggere le situazioni a 41 anni meglio di chi ne aveva 18. Poi, però, quando gli è stato chiesto se fosse il miglior capitano mai avuto, lo ha individuato in Roy Keane. Dichiarazioni senza dubbio sorprendenti da parte del britannico, che ha sempre comunque visto nell'ex capitano rossonero un modello dal punto di vista della personalità. Ecco, dunque, le sue parole.