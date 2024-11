Milan, Theo Hernandez non ha giocato l'ultima partita in Nazionale contro l'Italia. Per lui una botta al ginocchio. Deschamps, ct francese, ha preferito non rischiarlo. La Francia ha battuto gli azzurri di Spalletti con due gol di scarto e questo ha permesso il passaggio del turno in Nations League da primi del girone. Una scelta sensata visto che il Milan affronterà sabato la Juventus, in una sfida che sa già di dentro o fuori per Paulo Fonseca e la lotta scudetto. Ma quello che preoccupa non sono le condizioni fisiche di Theo Hernandez, ma le parole dello stesso Deschamps che devono fare suonare almeno un campanellino d'allarme ai rossoneri.