Deschamps: “Theo Hernandez? Periodo complicato, stanchezza psicologica”

L' Italia , ieri sera, ha perso 1-3 contro la Francia a San Siro. In zona mista, il CT della Nazionale Francese Didier Deschamps ha parlato, in zona mista, del terzino sinistro del Milan Theo Hernandez , che ieri non ha giocato.

Ecco le parole di Deschamps: "Theo Hernandez ha giocato la partita contro l'Israele non essendo al 100%: non vado a precisare il problema che ha ma l'ha giocata. Non è al meglio della sua condizione e l'ho lasciato tranquillo perché era meglio così. Però Theo Hernandez è un ottimo giocatore anche se quest'anno non ha lo stesso livello degli anni passati, gioca tanto e può capitare".