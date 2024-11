CALCIOMERCATO MILAN

La sosta per le Nazionali sta volgendo al termine, in settimana i club - Milan incluso - torneranno alla loro regolare attività in vista degli impegni in campionato e nelle coppe, ma il calciomercato è sempre un chiodo fisso dei dirigenti. Anche e soprattutto di quelli rossoneri che, al quarto piano di 'Casa Milan' in Via Aldo Rossi, stanno cercando di capire quali siano gli elementi migliori per rinforzare, tra poco più di un mese, l'organico a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca.