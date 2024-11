Milan, Theo Hernandez e un rinnovo che conviene a tutti: il piano di Furlani

Il Milan si prepara alla prossima sessione di calciomercato . I rossoneri avranno bisogno di colpi importanti per migliorare la rosa che sembra molto corto. Non solo nuovi arrivi: la dirigenza del Diavolo lavora per blindare i big. Ecco le ultime sul rinnovo di Theo Hernandez .

Milan, rinnovo di Theo Hernandez: le possibili cifre e la strategia di Furlani. Le ultime

Di colloqui tra la dirigenza e il giocatore, scrive 'Tuttosport', ce ne sono stati a Milanello, ma è con Quilon (agente del francese) che Furlani e Moncada dovranno affrontare nel dettaglio la proposta definitiva per il rinnovo. L'ad del Milan avrebbe in testa una strategia per l'accordo. Secondo il quotidiano servirà qualche settimana per limare i dettagli per poi iniziare ufficialmente la trattativa con Quilon. Un rinnovo importante, visto che Theo Hernandez sta entrando negli ultimi 18 mesi di contratto e senza firma il suo valere calerebbe. Secondo il quotidiano, il rinnovo converrebbe a tutti: il Milan riprenderebbe il pieno controllo di un patrimonio del club. Per Theo Hernandez, invece, sarebbe il riconoscimento dello status. La richiesta sarebbe di 7 milioni più bonus.