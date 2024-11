Ex Milan – 38° compleanno per Ignazio Abate, una vita in rossonero

Il 3 dicembre 2003, Abate fa il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan a 17 anni e 21 giorni, in un ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, entrando al posto di Dario Simic nel secondo tempo. Pochi giorni dopo, il 9 dicembre, esordisce anche in Champions League a San Siro, in occasione dell'ultimo match della fase a gironi contro il Celta Vigo. Dal 2004 al 2008, Abate ha giocato in diverse squadre in prestito: Napoli in Serie C, Piacenza e Modena in B ed Empoli in Serie A. Coi toscani ha esordito in A, mettendo a segno anche il suo primo gol in campionato contro il Genoa a Marassi. Nel luglio del 2008, poi, il Milan lo cede in comproprietà al Torino, dove ha collezionato 29 presenze e segnato 2 gol.