CALCIOMERCATO MILAN

Trasferitosi dal Bologna al Manchester United per 42,50 milioni di euro nell'ultima sessione estiva di calciomercato, l'attaccante olandese Joshua Zirkzee, a lungo nel mirino dei club italiani, Milan incluso, sta vivendo un'esperienza terribile alla sua prima stagione in Inghilterra. Tanto da essere già stato bollato come 'bidone grasso' dalla stampa britannica. Oltremanica ritengano che possa essere ceduto già a gennaio 2025. E in Serie A più di qualcuno potrebbe farci un pensierino. Ma analizziamo la sua situazione.