Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan tra fischi e firme”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lazio-Inter, 'Monday Night' della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 terminato con un roboante 0-6 per i nerazzurri allo stadio 'Olimpico'. Dominio della squadra di Simone Inzaghi, in gol con il rigore di Hakan Çalhanoğlu e Federico Dimarco nella prima frazione di gioco. Quindi, reti di Nicolò Barella (golazo), Denzel Dumfries, Carlos Augusto e Marcus Thuram nella ripresa. 26 punti in 10 partite per l'Inter.