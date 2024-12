Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lazio-Inter 0-6 nel Monday Night

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento al 'Monday Night' della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 . Allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida tra d'alta classifica tra la Lazio di Marco Baroni e l' Inter dell'ex Simone Inzaghi finisce con un tennistico 0-6 !

In rete, per i nerazzurri, Hakan Çalhanoğlu su calcio di rigore e Federico Dimarco nel primo tempo. Poi, nella ripresa, gol di Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto e Marcus Thuram. I meneghini, ora, sono a - 3 dal primo posto in campionato, occupato dall'Atalanta, ma con una partita da recuperare.