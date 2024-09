Viaggia con gli stessi numeri di Lautaro Martínez

Mentre il capitano dell'Inter, tra i candidati per la vittoria del Pallone d'Oro, ha messo lo zampino in 33 realizzazioni per la sua squadra (29 gol e 4 assist), Pulisic è quota 32 (20 reti e 12 suggerimenti vincenti). In questo avvio di stagione 2024-2025, senza dubbio, è lui l'uomo più determinante del Milan: ha vissuto un mese strepitoso, con 4 gol e 2 assist all'attivo. Pulisic, a settembre, è sempre andato in gol, eccezion fatta per una gara con la propria Nazionale, il 7 settembre contro il Canada.