Fonseca guida il Milan verso una nuova identità: unità e sacrificio

Il Milan ha mostrato segni di progresso che si avvicinano all'immagine che Paulo Fonseca aveva in mente. Non è stata solo la rete di Chukwueze nei primi minuti a impressionare, ma anche l'ottima circolazione del pallone, le occasioni create e l'assenza di palle gol concesse agli avversari.

Spirito di lotta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ciò che ha colpito di più di Fonseca è stato lo spirito con cui la squadra ha combattuto in inferiorità numerica per stare in vantaggio. La vittoria ottenuta con sofferenza fino all'ultimo ha dimostrato che le parole pronunciate dopo la sconfitta subita a Firenze sono rimaste impresse nella mente dei giocatori.