Tonali: 'Il Milan è stato un sogno fantastico, ma ora ...'

Milan, senti Tonali: "Era un sogno. E' stato fantastico. Periodo che ho amato, ma ..."

Sei sempre stato un tifoso del Milan? Tonali risponde di si. Poi il racconto sul tifo della famiglia. "Mio padre e io siamo del Milan, mia madre era dell'Inter, solo per la sua famiglia. Nel 2019 cambiò squadra. Tutta la mia famiglia tifa il Milan. Quando sono andato al Milan per mio padre fu fantastico, era il suo sogno. Anche per me. Dopo tre anni ho cercato di cambiare la mia vita per il calcio. In Italia ho vinto un trofeo dopo 11 anni. Fu fantastico. Ho amato il periodo al Milan, ma ora ho altro tempo per vincere trofei al Newcastle".