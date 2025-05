Il primo gol di Santiago Giménez (attaccante AC Milan), in occasione di Milan-Bologna 3-1 (Serie A 2024-2025) | News (Getty Images)

Milan-Bologna 3-1, i rossoneri di Sergio Conceicao non cambiano volto e continuano con il loro trend stagionale: il Milan gioca sotto tono per gran parte della partita, prendono il gol di Orsolini e poi cambiano completamente passo con i cambi, specialmente quello di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano ha segnato una bellissima doppietta lanciando ancora segnali importanti. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA