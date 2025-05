Milan, Vernazza: 'Gimenez ha la porta in testa. Conceicao ...'

"Contro il Bologna da 0-1 a 3-1 con l’apoteosi della doppietta di Santi Gimenez. Quanti pensano che il messicano sia un mezzo bidone, sono serviti": Così Sebastiano Vernazza, giornalista, ha parlato di Milan-Bologna 3-1 e in particolare della partita di Santiago Gimenez. Ecco le sue parole nel commento a 'La Gazzetta dello Sport': "Questo ragazzo ha la porta in testa, 6 reti in 17 presenze, Champions compresa. Gimenez è subentrato dalla panchina e come a Genova è stata decisiva la correzione di sistema che gli innesti dell’ex Feyenoord e di Chukwueze hanno portato con sé, il passaggio dal 3-4-3 al 4-2-3-1. C’è di che discutere e chiedersi se non sia il caso ritornare all’antico, al 4-2-3-1, ma può essere che la cosa funzioni in corso d’opera, nelle emergenze".